El director de W Radio publicó la imagen de una carta con diferentes productos y los escandalosos valores que cobran por cada uno de ellos y sorprende que está acompañado por un letrero que asegura estar “autorizado por la Alcaldía”, aunque sin ningún tipo de logo o resolución, lo que pone en duda esa afirmación.

Pese a que en la foto no se ve el nombre del restaurante, Sánchez Cristo asegura que queda ubicado en el Cholón, una playa que queda a una hora de Cartagena donde se ven todo tipo de excesos.

La comida de mar varía entre los 85.000 y los 150.000 pesos, y las picadas están entre los 320.000 y los 600.000 pesos. Los precios de los cocteles tienen un promedio de 50.000, pero una limonada de coco cuesta 40.000 pesos. Además, las cervezas nacionales las cobran a 15.000.

En los comentarios que ha recibido la publicación del periodista algunos mostraron su indignación, otros resaltaron las malas traducciones y unos más aprovecharon para hacer bromas con la fortuna que gastaba Jenny Ambuila, la hija del exfuncionario de la Dian capturada porque pertenecería a una red de corrupción en el puerto de Buenaventura.

Apreciado @jsanchezcristo Lo que más impresiona no son los precios, ya de por sí escandalosos. Lo que sí es impresionante son las condiciones de aseo y la mala calidad de esa comida, que no pasaría ni la más mínima inspección de las autoridades sanitarias de la @AlcaldiaCTG

Como a Cholón solo van ricos y traquetos con esos precios, aquí voy en busqueda de Jenny Ambuila pa ver que me gasta 😂😂😂 pic.twitter.com/5Qkzf5AiDl

No mk, se le va a uno la quincena durmiendo en el Dorado.

Y/o por lo menos se tomaran el trabajo de hacer un Proof read para escribir Beer y no Berrs. Entre otros detalles!

Aunque ya no esté la madame no dejan de clavar gente en cholon jajajaja

por 45mil compro el racimo de platanos, el galón de aceite (bueno, 3 litros) y contrato a alguien que me los frite y creo que queda para la limonada.

Picada de 600 mil??!! Y es que viene acompañado de Old Parr 18 años y mariachi ??

Me arriesgo mejor a que me la policía me haga un parte por comer una empanada

