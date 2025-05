Llueve y no escampa para el congresista bogotano, quien, en menos de una semana, ha tenido que sumir la revelación de varios audios que probarían presuntas prácticas clientelistas en cargos del Sena y de precarización laboral en un negocio familiar. El político, que se ha visto contra las cuerdas por parte de sus detractores, salió a defenderse con un comunicado en el que niega las denuncias en su contra, calificándolas de “linchamiento mediático”.

Los nubarrones continúan con las constantes revelaciones de Daniel Coronell, quien no se ha guardado nada en cuanto a las acciones del representante, paradójicamente, uno de los principales defensores de la reforma laboral y la consulta popular del Gobierno. La más reciente filtración del periodista da cuenta de un supuesto intercambio de cargos entre la aseguradora estatal Positiva y la agencia gubernamental de contratación Colombia Compra Eficiente, entidad encargada de gestionar adquisiciones públicas a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP).

En los audios divulgados, Racero conversa con Stalin Ballesteros, exdirector de Colombia Compra Eficiente, sobre la posibilidad de intercambiar una vicepresidencia en Positiva por una subdirección clave en la agencia de contratación.

En una de las grabaciones, Racero pregunta: “Papi recuérdame el cargo este que me dices que quieres ponerlo a negociación. Hoy me voy a ver con el director de Positiva. Él es del Partido Liberal, compañero mío del Congreso, Juan José Correa, José Luis Correa, perdón. Y puede que yo pueda… Pueda hacer un cambalache con el hombre, si te parece. ¿Cómo es que es, el que me diste? El director de no sé qué jodas, de sistemas ¿Y qué perfil es? ¿Cómo es cuánto gana? Explícame un poco más para poder explicar”.

Ballesteros, por su parte, advierte sobre la importancia del cargo en juego: “Papi, pero habría que ver que nos dan desde Positiva porque supuestamente el man de Positiva iba a colaborarnos por la subdirección. Esa subdirección vale mucho, marica. Es la dirección que maneja el SECOP. Todos los favores de todas las entidades, marica”. El SECOP es la plataforma digital donde se publican los contratos ejecutados con fondos públicos, lo que le otorga un papel estratégico en la gestión de recursos estatales.

En los audios filtrados se escucha al exdirector de Compra Eficiente intentando explicarle a Racero la importancia del cargo en una entidad que, según Daniel Coronell, ejecuta un presupuesto de hasta 6 billones de pesos por año.

“Yo no sé ahora, en este momento, cómo hacer con ellos porque hay que esperar pa’ saber qué tienen ellos ¿Qué tienen ellos que pueda ser comparable…? Pero soltar una subdirección de una vaina que puede ser tan importante. O sea, imagínate que esta vaina se convierte en agencias de compra del gobierno ¿Lo vamos a soltar por qué? ¿O sea a cambio de qué? ¿Positiva que tanto juego tiene?”, expresó Ballesteros.

La seguidilla de escándalos de David Racero

Además de este caso, Racero ya es investigado por la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en el Sena. También enfrenta cuestionamientos por la contratación de empleados en su negocio de frutas y verduras bajo condiciones laborales precarias, sin prestaciones sociales ni garantías legales.

Ante la polémica, Racero emitió un comunicado en el que calificó las revelaciones como un “linchamiento mediático” impulsado por una “oposición mezquina”. Sin embargo, hasta el momento no ha dado explicaciones detalladas sobre los audios ni sobre las acusaciones en su contra.

Queda por verse qué ocurrirá con las investigaciones en contra de David Racero, en un caso que ha ganado una importante repercusión mediática, llegando incluso hasta el presidente Petro, quien, sin mencionar directamente al congresista, pidió “examinar” a cualquier militante que no se apegue a los principios de su colectividad política.

