En Internet se ofrecen miles de trabajos que en muchas ocasiones pueden ser muy buenas ofertas; sin embargo, hay otros donde se corre el riesgo de que las opciones sean todo un engaño, tal y como le ocurrió a una mujer en Bogotá que terminó estafada por caer en la trampa de una red que supuestamente pagaba buen dinero por hacer falsas reseñas, según informó Noticias Caracol.

(Vea también: Las principales estafas en Internet que debe tener en cuenta cuando quiera viajar)

Todo consistía inicialmente en poner comentarios positivos de varias empresas, con un pantallazo que ella enviaba le iban dando dinero. Al comienzo todo funcionó a la perfección; sin embargo, después le pidieron que fuera haciendo inversiones de lo que ganaba e incluso logró aumentar su salario, pero después de un tiempo todo fue una estafa, según el noticiero.

“A mi esposo lo contactaron por WhatsApp indicándonos que pagaban por reseña 5.000 pesos. Le envían una lista de inversiones, si uno consignaba 80.000 se ganaba 104.000 pesos. Al ver que las primeras reseñas fueron pagadas uno se le mide a más”, dijo la mujer en la entrevista.

#OjoDeLaNoche | Por internet una mujer encontró lo que creía que era un trabajo, pero terminó estafada y endeudada. Esta es la historia 👇 Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/RXXQDXHYp2 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 2, 2023

Poco a poco los directores de la supuesta empresa virtual le hicieron creer que en tan solo 3 días ya llevaba un buen capital. La mujer luego empezó a consignar una suma mayor de 200.000 pesos y ya ganaba 60.000 pesos por cada transferencia; sin embargo, para poder retirar el dinero le pedían reinvertir el capital y esta vez por una suma de más de 2 millones de pesos, según el citado medio.

Lee También

“El comerciante nos dijo que teníamos que cumplir con una tercera tarea y era invertir más plata. Después de eso me sacaron del grupo, la persona que me hace el reembolso me bloqueó“, expresó la mujer en el medio de comunicación.

Lee todas las noticias de nacion hoy aquí.