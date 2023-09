Hace unas semanas, El Colombiano publicó un reportaje en el que se preguntaba de dónde sacaba tanta plata el candidato de Independientes Juan Carlos Upegui para sus vallas, pasacalles y gran sede ubicada en la calle Colombia con la Avenida 80.

Allí se habló de Andrea Vahos Pérez, novia del candidato, y quien hasta por lo menos ayer aparecía en los correos institucionales de la

administración como contratista de la subsecretaría de Planeación Educativa.

(Vea también: “Nada más peligroso que un bruto con iniciativa”: ‘Fico’ se despachó contra idea de Upegui)

Después de dicha publicación, Vahos Pérez aseguró en sus redes que no tenía contratos con la alcaldía, sin embargo, nunca explicó por qué aparecía en la base de datos de la misma con correo electrónico activo.

Pues bien, en el Gran Debate Medellín, realizado por esta casa periodística en la noche del lunes 18 de septiembre, Vahos Pérez se nos acercó para decir que no era contratista de la Alcaldía de Medellín y para ello entregó un certificado de la Fundación Católica del Norte en el que se dice que ella no tuvo vínculo laboral en convenios que esa institución ha suscrito con la Secretaría de Educación de Medellín entre 2022 y 2023. Es decir, que ellos no la habían contratado.

Con ese documento, Vahos daba a entender que no había tenido contratos con la Alcaldía. Es más, cuando entregó la carta dijo que sí había trabajado en la Administración, pero en 2019 y 2020, y que si aparecía con un correo oficial se debía a un error.

Andrea Vahos, que llevaba un micrófono oculto y tenía a alguien del equipo de Upegui grabando la conversación con un celular, y quien se mostraba visiblemente nerviosa, no certificó con ningún documento que el correo fuera falso o que se tratara de un error, y con la carta de la Católica del Norte quiso dar a entender que no tenía vínculos con la Alcaldía.

Pues mintió, porque sí tuvo dos contratos en el 2022 con el Pascual Bravo, que suman 72 millones de pesos y crece la suspicacia por las irregularidades en la alcaldía de Daniel Quintero.

Además, su hermano, David Vahos Pérez, ha tenido siete contratos con el ITM (el más reciente en 2023), que suman 59 millones de pesos, incluyendo dos para trabajar con la Secretaría de la No

Violencia, la cual lideró Juan Carlos Upegui.

La gran pregunta que queda de los contratos de Andrea Vahos el año pasado es que fueron con la Secretaría de Desarrollo Económico y en el correo que tiene en La Alpujarra aparece como contratista en Educación, ¿el error del que ella habla es tan grande o se trataría de una triangulación?