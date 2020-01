El exviceministro de Justicia Rafael Nieto Loaiza calificó como una “soberana pendejada” la versión que Noticias Uno dijo haber obtenido respecto a su aparente relación con las supuestas chuzadas reveladas recientemente por la revista Semana.

Esa respuesta del también exprecandidato presidencial del Centro Democrático fue publicada este domingo por el noticiero, que mostró un intercambio de mensajes de Whatsapp donde su periodista Guillermo Gómez le consultaba a Nieto Loaiza lo siguiente:

La declaración con la que el político complementó su respuesta, en dicho chat mostrado en el informativo, fue tajante: “[…]. Yo no he sido receptor de absolutamente nada de parte de nadie, Guillermo”.

Minutos más tarde, a través de su cuenta en Twitter, Nieto dijo que al respecto: “.[…] no solo no hay información alguna sino que hay calumnia”.

He confirmado con @revistasemana que ellos no tienen esa “versión” y que, en consecuencia, no se la entregaron a @noticiasuno. Acá, repito, no solo no hay información alguna sino que hay calumnia. Espero rectificación formal mañana pic.twitter.com/MaTXHg0NHu

— Rafael Nieto Loaiza (@RafaNietoLoaiza) January 13, 2020