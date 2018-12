El académico fue profesor de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales hasta el pasado 30 de noviembre por decisión de la universidad, según un comunicado dela institución.

La decisión se basó en las inconsistencias que presenta Torrijos en su hoja de vida, pues en repetidas ocasiones aseguró que contaba con un doctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, y con estudios posdoctorales, que también daba como finalizados en su página web.

Sin embargo, cuando se conoció su postulación a dirigir el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), la hoja de vida publicada por la Presidencia de la República reportaba como pendiente el grado de doctor.

Aunque también hubo cuestionamientos sobre si su ideología se alineaba con el propósito de la entidad que recopila datos y elabora informes sobre la historia del conflicto armado en Colombia.

Esa situación, que la universidad consideró como una falta grave, pareció no importarle al Gobierno que confirmó por medio de un decreto, con fecha del 6 de diciembre, que Torrijos era el elegido a elegir el CNMH, agrega Semana.

Sin embargo, Torrijos aseguró por su parte que él renunció y no fue despedido, intentando desmentir el comunicado de la universidad.

Entre tanto, Susana Correa, directora del Departamento de Prosperidad Social, y quien firmó el decreto del nombramiento, le dijo a El Tiempo: “Nosotros simplemente miramos los requisitos que tenía para el cargo, él los tenía y lo nombramos. El Gobierno no se va echar para atrás”.

Por otro lado, también se conoció una carta en la que académicos de 10 universidades de Estados Unidos le advirtieron a Duque que había riesgos de desfinanciación para la entidad al elegir a Torrijos como su director.

Al conocerse la noticia, los colombianos reaccionaron creando la etiqueta #MientoComoVicenteTorrijos para rechazar el nombramiento. Estas son algunas de las críticas:

Lamentable: el nombramiento de Torrijos como director del Centro de Memoria Histórica, se convirtió en una realidad. ¿Cuál es el mensaje a la juventud de Colombia? Que falsificar la hoja de vida (exhibir un Ph.D que no se obtuvo), para merecer cargos públicos y contratos, vale. pic.twitter.com/ylMnXV0JbE

Mientras la Universidad del Rosario echa a Vicente Torrijos por mentir sobre su hoja de vida, el Gobierno Duque lo nombra director del Centro de Memoria Histórica, que debe contribuir a esclarecer la verdad de nuestra guerra. Uno no sabe si indignarse o reír.

"El lunes voy a retirar todo lo de la Unión Patriótica del Centro de Memoria Histórica. No confío en Vicente Torrijos como director de esa entidad", dice @AidaAvellaE en @VocesRCN .

La ⁦@URosario⁩ despide a Vicente Torrijos por no tener el Doctorado que dijo tener (y que certificó un ex Rector ahora Ministro) y el Gob lo nombra en ⁦@CentroMemoriaH⁩. Parece que no todo el que la hace la paga. https://t.co/5jlJvbIRWc

— SantiagoLondoñoUribe (@slondonouribe) December 6, 2018