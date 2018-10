De acuerdo con el Decreto 3900 del 8 de octubre de 2018, se trata de una designación en provisionalidad, en el grado 22 de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que Salamanca va a ser la jefe de la oficina consular en la capital del EE.UU.

El documento también señala que Salamanca no tendrá derecho a la asignación que por concepto de viáticos, menaje y pasajes aéreos, se reconoce a los funcionarios que son designados en la planta externa, pues vive en EE.UU.

Pero ella, que fue muy reconocida en Twitter por su permanente actividad a favor del uribismo, cerró su cuenta en esa red social (@erikasalamanca) tras el nombramiento, aunque antes escribió un texto que recuperó La FM:

“Quiero participarles del nombramiento que me ha hecho el presidente Duque como cónsul en Washington. Para mí es un honor poder servir al a comunidad colombiana, y por supuesto me pongo a disposición de ustedes. Todavía no me he posesionado, pero me parece importante contarles. El Presidente ha querido que entre a este cargo, entre otros, porque llevo 15 años en Washington, y esto me da un conocimiento amplio y suficiente de las necesidades y los retos en el servicio consular en D.C.”.

Entro otros a Salamanca se le recuerda por trinos como: “Nadie, a quien le hayan matado un familiar estrecha la mano a su asesino con complacencia. Aquí una ‘victima’ de farc’”, que acompañó con la foto de una víctima que saluda a la delegación de negociadores en La Habana, u otro en el que acusó a la banda U2 de castro-chavista por apoyar el proceso de paz en Colombia.

“Esta señora lo único que ha tenido en su vida pública, o por lo que más se destaca, es su defensa a ultranza y sus ataques severos en Twitter al que se atravesaba. Estos nombramientos le hacen mucho daño a Iván Duque, y eso hay que decirlo como corresponde. Porque es que el presidente está nombrando en esta persona a una persona que no se conoce en Colombia por nada diferente a sus ataques en Twitter”, lamentó Luis Carlos Vélez, director del noticiero de esa emisora.

“A mí explíqueme qué puede hacer la señora Erika Salamanca en el consulado en Washington, que no sea reconocido como un premio a su postura política. ¿Es la confirmación de gente que ha sido fiel y solamente por su lealtad se convierte en funcionario público?”, preguntó, y recordó: “El gobierno de Duque desde el principio dijo que iba a ser una vaina de meritocracia. ¿Dónde está el mérito ahí?”.

También recordó que al gobierno de Santos le llovieron críticas cuando nombró cónsul en San Francisco (Estados Unidos) al presentador de televisión Carlos Calero.

Otros como el presidente del Senado, Ernesto Macías, califican el nombramiento de Salamanca como un “gran acierto”: