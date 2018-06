Después de hablar con los altos oficiales, Morales, director de Mañanas Blu’, llamó a Gaviria para oír en Blu Radio su versión de la grave denuncia de los militares.

Néstor Morales: ¿Es cierto que usted ha amenazado a la cúpula de las Fuerzas Militares con que el gobierno de Iván Duque los va a sacar cuando llegue a gobernar?

José Obdulio Gaviria: No.

NM: ¿Qué es lo que usted ha dicho sobre las Fuerzas Militares en toda esta discusión de la JEP?

JOG: Ponga a su periodista a que le repita mi intervención, que es lo único que he dicho, en la plenaria.

NM: Supongo que las amenazas de las que me hablaron los generales esta mañana no las ha dicho en público.

JOG: No, usted supone siempre lo peor, pero es que yo no he dicho ni en público ni en privado nada.

NM: Y qué ha dicho en público o en privado que ellos pueden estar interpretando como una amenaza de su parte a la estabilidad o la independencia de las Fuerzas Militares.

JOG: Mi intervención dura cuatro minutos, que fue lo que me dieron de tiempo. Pásela por la emisora. Es una intervención pública.

NM: ¿Usted cree que la cúpula militar, en esta discusión de la JEP, ha tomado partido por el presidente Santos?

JOG: También lo veo mal informado. ¿Usted leyó la carta?

NM: ¿Usted cree que la cúpula militar es una cúpula enmermelada?

JOG: No. Yo no dije eso. Yo dije es deliberante, al firmar una carta redactada por políticos.

NM: ¿Por qué supone que la redactaron políticos y no ellos?

JOG: La redactó el Ministro de Defensa.

NM: ¿Cree que el presidente Duque cambiará o debería cambiar la cúpula por deliberantes?

JOG: No por deliberantes, sino porque él es el comandante en jefe. Él puede hacer lo que a bien tenga.

NM: Dos generales me dijeron que ellos sentían que los estaban amenazando desde el Centro Democrático y ambos dieron su nombre. ¿Por qué supone que ellos tienen esa impresión?

JOG: Están locos.

NM: ¿Y están equivocados?

JOG: Total.

NM: Esos generales tienen el temor de que se meta en Colombia el brazo poderoso de la Corte Penal Internacional. ¿Usted eso lo ve posible?

JOG: Dígales a los militares que dejen de deliberar, que respeten las decisiones del Ejecutivo, del Legislativo y el Judicial. Nada más.

NM: ¿Eso quiere decir que ellos no tienen derecho a tener una opinión?

JOG: Perfectamente. Y no la pueden expresar públicamente, menos en conversaciones con ustedes.

NM: Si usted cree que esta cúpula es deliberante, ¿qué cree que va a pasar con ella el 7 de agosto?

JOG: Eso lo decide el presidente. Yo soy es legislador.

NM: Cuando usted ha emitido conceptos sobre esta cúpula militar, ¿lo hace después de hablar con el presidente electo Iván Duque?

JOG: Hombre, deje de hacer preguntas tontas, Néstor. Yo participé en un debate. Yo soy un senador de la República. Yo no llamo a nadie a pedirle conceptos porque yo conozco muy bien la línea de mi partido. […] Ha hecho muchas preguntas tontas, Néstor.

NM: Yo sé que a usted le parecen tontas, senador Gaviria, y el afecto es mutuo. Paloma Valencia dijo que ella hablaba a nombre del nuevo gobierno. Esa fue la frase con la que ella terminó su discurso. ¿A usted le parece que interpretar todo o que está pasando como directriz del nuevo gobierno es tonto?

JOG: ¿Quiere que le explique o…?

NM: Sí, señor, quisiera que me explique, si le parece…

Silencio.

NM: ¿Senador? ¿Senador?

Silencio y pito de llamada cortada.