No paran las historias que rodean el accidente de una avioneta en zona selvática de Guaviare y en el que murieron 3 adultos y 4 niños habrían resultado ilesos luego del choque.

Informaciones entregadas por Caracol Radio en el día dieron cuenta de que las FF. MM. habrían hallado a los pequeños, pero varias horas después no se ha confirmado que esa versión sea verdadera.

Al menos 75 personas se unieron al grupo de búsqueda para cerrar el perímetro de operaciones a 8 kilómetros, espacio en el que se cree pueden estar deambulando los 4 hermanos.

Qué misterio estaría impidiendo rescate de niños en Guaviare, según su abuelo

El optimismo de las labores se vio cortado por la hipótesis del abuelo de los menores, quien dejó entrever que podría haber fuerzas superiores que, por ahora, estarían evitando que las autoridades los encuentren.

Según comentó El Tiempo, citando a Blu Radio, Fidencio Valencia, abuelo de los menores, afirmó que la zona en la que estarían perdidos los niños tiene algunos misterios y con sus palabras dio a entender que los 4 pequeños podrían estar siendo cargados por una fuerza mayor.

“Nuestros paisanos nos llamaron y le dijeron a Fátima: ‘No sé, eso es muy raro allá en la zona, se encuentran rastros frescos, pero caminan muy rápido. A los niños alguien los está cargando’”, dijo el abuelo de los menores.

En las mismas declaraciones, el hombre afirmó que “esa zona tiene misterio”, y soltó otro dato que, según él, podría hacer que no se concrete el hallazgo de los pequeños: “Los niños ya no son guiados por la niña, tiene que haber alguien guiando, pero no es ni indígena, nadie, es algo de esa región”.

Valencia pidió ayuda a “los indígenas de esa región” para que informen si ven a los niños o si “conocen de un espíritu” de la selva, para que entreguen información que sirva para, desde su cosmovisión, combatirlo y traer de vuelta a los niños.