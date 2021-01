Aún aturdida por el ataque en el que fueron secuestradas sus dos hijas, y en el que una resultó muerta, la mujer contó por qué quedó de encontrarse con el asesino cerca del río Arma, donde casi pierde la vida.

Yeni Lorena Tangarife dijo, en entrevista con Noticias Caracol, que fue engañada por el asesino, identificado como Juan Carlos Galvis. Aseguró que él la citó para darles “regalos” a sus hijas y que el encuentro se había acordado por internet.

“Él me dijo que se le había muerto una bebé a él en Santa Marta. Entonces, me dijo que la bebé de él había dejado un poco de cosas para él regalar”, sostuvo la mujer en el noticiero.

Luego, fueron a una vivienda donde él tenía los regalos. En ese momento le dijo que le tenía que tapar los ojos porque también había una sorpresa para ella.

Allí, María Ángel Molina, su hija de cuatro años, se emocionó por los regalos y la abrazó cuando aún estaba con los ojos tapados. En ese momento, comenzó el ataque.

En su sobrecogedor testimonio, la angustiada madre dijo que la agredieron con un arma blanca y que el asesino trató de matarla con pedradas.

“Me cogió y me cortó [en el cuello]. Cuando él me cortó, me tiró, casi llegando al río de Arma y me tiraba piedras y me dijo que él me quería matar”.