El senador del Polo Democrático le pedía la renuncia a la ministra “por no haberse declarado impedida en la búsqueda de un acuerdo de pago con los bancos” de Aval, indica La FM.

Y es que Robledo acusó a Orozco de ofrecer una suma mucho mayor a la que el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio determinó que los bancos recibirían tras la anulación del contrato de la Ruta del Sol II.

Sin embargo, luego amplió su denuncia mostrando pruebas de que una empresa que la ministra tenía con la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, había tenido negocios con bancos de ese conglomerado.

Esta revelación, sumada al que Robledo consideró un intento deliberado de favorecer a Aval con una suma mucho mayor a la que terminó siendo necesaria para saldar el contrato, motivaron el debate de control político.

Orozco se mantuvo en que en sus negocios anteriores no tenían nada que ver con proyectos de infraestructura ni mucho menos con la Ruta del Sol II, por lo que señaló que en ellos “no hay nada que pueda constituir una inhabilidad o incompatibilidad, algo que no esté ajustado a la ley o que me impida desempeñar el cargo de ministra de Transporte”, cita la emisora.

Por otro lado, el senador del Polo lamentó la negación de su moción:

La mayoría del Senado que hoy mantuvo en su cargo a la ministra del Transporte es la misma que votó por Duque y que protegió a Carrasquilla y al Fiscal Martínez.

Otra prueba de que los mismos con las mismas SÍ existen y que es casi imposible cogerlos en un acierto. — Jorge Robledo (@JERobledo) October 7, 2019

CM& detalla que los partidos que votaron en contra fueron el “Centro Democrático, Conservador, Liberal, La U, Cambio Radical, Colombia Justa y Libres y el Mira”, mientras que a favor estuvieron “el Partido Verde, la Farc, la Lista de la Decencia de Gustavo Petro y el Polo Democrático”.