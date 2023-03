Después de una semana en la que salió a la luz el escándalo que enloda a Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro, el joven dio la cara sobre las acusaciones que recaen en su contra y que hizo su exesposa Day Vásquez, al revelar unos comprometedores chats en Revista Semana que dan cuenta de que el diputado habría recibido dineros de exnarcotraficantes para la campaña de su padre en 2021.

Nicolás Petro reapareció este martes 14 de marzo en la Asamblea de diputados del Atlántico, entidad a la que no renunció y que sigue ejerciendo. En ese recinto tomó el micrófono y con el aval de sus colegas decidió hablar sobre su caso.

Nicolás Petro reapareció y habló de su investigación

Inicialmente, Nicolás indicó que ha pasado días bastante difíciles por lo que ha aparecido en las noticias: “He sido dilapidado, culpado y desprestigiado en los titulares de prensa y he recibido una persecución mediática sin precedentes, sin tener en cuenta la presunción de inocencia”.

Asímismo, expresó que no dará entrevistas y se defendió de los graves señalamientos que recaen en su contra. Además, pidió resguardar la vida de su expareja, quien fue la que lo salpicó.

“Solo ante los órganos correspondientes hablaré al respecto. No he recibido dineros del narcotráfico y ante las especulaciones que han dado en los últimos días me permito decir que no es verdad que tenga una propiedad por más de 2.500 millones de pesos. Tampoco es cierto que haya abandonado el país, nunca he estado desaparecido, he estado en mi lugar de residencia todo el tiempo. Solicito a la Fiscalía garantizar la protección de Day Vásquez”, expresó.

Finalmente, le lanzó un dardo a su exesposa sobre lo que ha hecho y le mandó un mensaje a la Fiscalía, que será la entidad que lo va a investigar: “Los señalamientos lanzados sobre mí, no es más que una estrategia diseñada porque quieren destruir mi carrera política y aún más grave destruirme como persona; sin embargo, sé de mi inocencia, confio en la justicia y que seré tratado con total objetividad y allí ratificaré mi inocencia”.