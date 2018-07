Este anunció de Iván Duque al parecer dejó ‘tocado’ a Nicolás Maduro, y por eso en la edición 24 del Foro que se celebra en La Habana el mandatario venezolano aprovechó para ‘sacarse la espina’.

Lo primero que dijo Maduro, según recoge la agencia AFP, es que cuando la izquierda fue mayoría en América Latina y el Caribe, jamás persiguió a gobiernos de derecha. Incluso, dijo, fundaron la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), con el entonces gobernante Álvaro Uribe.

“El acta de nacimiento de Unasur fue firmado de puño y letra por Álvaro Uribe Vélez, presidente actual de Colombia. ¿Va a presidir Colombia ahora, no? Va a presidir por Twitter. Uribe dirige Colombia, ahora, por Twitter”, dijo Maduro.

Luego, se burló de Duque.

“No me he aprendido el nombre del presidente electo de Colombia. ¿Cómo se llama? Cuque. No me aprendo el nombre ni me lo aprenderé“, insistió Maduro, ante los aplausos de los asistentes al foro que agrupa a los partidos de izquierda de América Latina.

“El señor presidente electo, dirigido por el Twitter de Álvaro Uribe Vélez. ¿O quién va a gobernar, el Twitter de Álvaro Uribe Vélez, verdad? Veremos, pues”, dijo Maduro, que sabe que en el nuevo gobierno encontrará una férrea oposición a su régimen.

Pese a estos señalamientos contra Uribe y Duque, que se han vuelto repetitivos por parte de Maduro, el presidente electo anunció el pasado 14 de julio desde Miami que promoverá que el “diálogo diplomático regional” exprese “con firmeza” su rechazo a la “dictadura” de Venezuela, y que exija “un tránsito hacia elecciones libres” en ese país, informó Noticias RCN.