En los últimos días, Nicolás Alcocer Petro, hijo de la primera dama, Verónica Alcocer, y adoptado por el presidente Gustavo Petro, ha tenido que pronunciarse por los múltiples comentarios que ha recibido en sus redes sociales, pues muchos internautas lo han confundido con su hermanastro (Nicolás Petro Burgos), quien lleva su mismo nombre y fue acusado por su expareja Day Vasquéz de recibir dineros del narcotráfico.

(Lea también: Nicolás Petro aseguró que sí creció junto a su padre: “Siempre al lado de él”)

Por dicha situación, Alcocer Petro ha sido víctima de diferentes acusaciones en su contra, a tal punto que debió confirmar quién era y solicitar que dejen de señalarlo por hechos que son aislados a él: “Quiero aclarar a la gente que no me conoce y a la opinión pública que en el comunicado hoy hecho por mi papá, no se refiere a mi, si no a mi hermano Nicolás Petro. Agradezco la prudencia antes de enviar mensajes o etiquetarme en publicaciones que afectan mi buen nombre“.

Además, uno de los internautas pareció haber llamado mucho más la atención del hijastro del presidente, quien habría afirmado que en Europa, donde se encuentra el joven, ni siquiera trabaja y lo estarían manteniendo. Lo llamó vago.

Ante el comentario, Nicolás fue directo y respondió: “Amigo, yo desde que llegué a Europa trabajo. Primero en Mcdonald’s, después como DJ y después en una ‘start up’ francesa. Le pido respeto porque yo me gano la vida en Europa como cualquier otro colombiano”.

Amigo, yo desde que llegue a Europa trabajo. Primero en Macdonald’s, después como DJ y después en una start up francesa. Le pido respeto porque yo me gano la vida en Europa acá como cualquier otro colombiano. https://t.co/BN72HIp1ZO — Nicolas Alcocer Petro (@nalcocer_petro) March 11, 2023

(Vea también: “No lo crie”: Petro se aleja de su hijo Nicolás, durante escándalo de presunta corrupción)

Sin embargo, su palabra no habría generado confianza y varios internautas indicaron que estaría mintiendo o como muchos otros, le dieron la razón, pero sarcásticamente. Ante la situación, Alcocer Petro reveló su certificado laboral en la mencionada empresa y, además, contó que también tenía un segundo trabajo y en esa empresa habrían financiado sus últimos años de estudio en el viejo continente.