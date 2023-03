Nicolás Alcocer Petro es hijo de Verónica Alcocer, primera dama de la Nación, fue reconocido por Gustavo Petro y por eso lleva el apellido de este, como en su momento el joven lo aclaró: “Quiero informar ante la opinión pública que he sido adoptado oficialmente por mi papá”.

Quiero informar ante la opinión pública que he sido adoptado oficialmente por mi papá adoptivo quien me acogió y me crió desde que tengo 1 año. Soy oficialmente Nicolás Alcocer Petro. Gracias papá ❤️ pic.twitter.com/uoRdkDGxIV

(Vea también: “Son ineptos y roban, se ve en Colombia”: Bayly, por escándalo del hijo de Petro)

Entre tanto, Nicolás Petro Burgos es fruto de una relación anterior de Gustavo Petro, por eso muchos se han llegado a confundir entre ambos.

Esto llevó a Nicolás Alcocer a pedir que no se afecte su “buen nombre”, pues hubo quienes pensaron en principio que era él el que había recibido millonadas de antiguos mafiosos durante la campaña de su padre.

Quiero aclarar a la gente que no me conoce y a la opinión pública que en el comunicado hoy hecho por mi papá, no se refiere a mi, si no a mi hermano Nicolás Petro. Agradezco la prudencia antes de enviar mensajes o etiquetarme en publicaciones que afectan mi buen nombre.

— Nicolas Alcocer Petro (@nalcocer_petro) March 3, 2023