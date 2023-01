El joven se volvió viral por aparecer en un corto video que lo muestra en un vehículo rodeado de 2 damas, mientras un hombre con tapabocas conduce y otro ocupante, el que va grabando, lleva una botella de aguardiente en la mano.

(Vea también: “Temo por mi vida”: expareja del hijo de Petro dice que lleva varios meses con amenazas)

La pieza audiovisual fue compartida por él mismo en su cuenta de Instagram y corresponde al 31 de julio de 2021, según se puede constatar en la misma.

Fue por ello que Nicolás Alcocer Petro salió al paso de los comentarios y críticas que en redes sociales ha recibido por quienes aseguran que el episodio ocurrió en un carro asignado la Unidad Nacional de Protección.

La escena solo muestra al joven y a sus acompañantes moviendo los brazos al ritmo de la música que estaban escuchando y sonriendo para la cámara que los estaba filmando, como se ve a continuación:

Señores @UNPColombia ¿Esto no es mal uso del esquema por parte de Nicolás Alcocer Petro? pic.twitter.com/zMJAqdP98b — Alejandro Villanueva (@VillanueAle) January 24, 2023

Sin embargo, el joven dice que la publicación fue sacada a flote en 2023 para hacerle daño: “Un vídeo que data del 31 de julio de 2021 cuando mi padre no era ni si quiera candidato a la presidencia”.

Y agregó que no hizo nada malo, aunque no es claro si el automotor es privado o asignado para el esquema de seguridad de su padre: “¿En serio? No tengo nada que esconder ante la opinión pública”.

Finalmente, consideró que la mala intensión de quien lo critica tiene que ver con sus vínculos familiares.

“Que ganas tienen de difamarme solo por ser el hijo del presidente”, concluyó.

Acá, la reacción del hijo de Petro: