La mujer terminó su relación con el hijo de Gustavo Petro el año pasado y en los últimos meses ha recibido varias amenazas contra su vida. Las autoridades le quitaron el vehículo blindado en el que se movilizaba y ahora ella teme por su integridad y la de su hijo, según lo expresó en Twitter este lunes 23 de enero.

De hecho, esas amenazas datan desde octubre del 2022, cuando Vásquez precisó la magnitud de los mensajes intimidatorios en su contra: “Te vamos a pelar; cuídate. Te vas a morir, pero antes derramarás lágrimas de sangre, a mí nadie me humilla, no permito que nadie me saque de la casa”.

Ese mensaje le llegó desde un perfil de Instagram identificado como Carmelo Osorio, usuario que luego fue eliminado de la red social. La mujer ha dicho que ella no tiene problemas con nadie y que no entiende por qué le llegan este tipo de amenazas, aunque cree que quieren callarla por las opiniones políticas que ha dado.

La mujer, visiblemente angustiada en sus historias de Instagram, aseguró que ya interpuso la denuncia ante la Fiscalía y que pide protección para ella y su familia: “Siento temor por mi vida. No me van a callar”.

Hoy me dejaron vulnerable ante cualquier situación. pic.twitter.com/6Z4NihVcVk — Days Vásquez DP (@daysvasquezcdp) January 23, 2023

Hasta el momento, Nicolás Petro no se ha pronunciado sobre las amenazas en contra de su expareja, tampoco lo han hecho los funcionarios del Gobierno Nacional. Vásquez ayudó a la campaña del diputado en el Atlántico y estuvo en la posesión del presidente Gustavo Petro el pasado 7 de agosto en la Casa de Nariño.