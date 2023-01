Una de las críticas más fuertes que ha recibido el presidente Gustavo Petro durante los meses que lleva de gobierno es su ausencia a compromisos previamente pactados, de los que se ha dicho que no ha podido ir por problemas de salud.

Incluso, a través de las redes sociales, el propio jefe de Estado ha justificado sus fallas, debido a algunos virus respiratorios que lo han afectado.

Hija de Gustavo Petro dice cuál es el problema de salud que tiene el presidente

Andrea Petro, hija del presidente, habló con Semana sobre este tema delicado y del cual se han entregado muchas versiones. La mujer, sin pelos en la lengua, confirmó que su papá se encuentra bien, pero que está en constante revisión médica por problemas con el colesterol.

“Mi papá está bien, ha tenido problemas con el colesterol, el dato lo doy de una vez. Él tiene sus médicos que le hacen un seguimiento como tiene que ser”, dijo.

Asimismo, la mayor de las hijas del mandatario explicó que la vida de Gustavo Petro es difícil y muy agitada, por lo que está propenso a contagiarse de algún virus o enfermarse.

“[Gustavo Petro] Él puede dormir dos horas por noche. ¿Cómo pretenden que una persona no se enferme si duerme poco? No tiene vacaciones, no tiene tiempo para él, siempre vive de reunión en reunión […] Vive trabajando, vive en medio del estrés”, precisó.

Y añadió: “Es normal que él se enferme, que haya virus en su vida porque está con mucha gente. Son los médicos los que paran sus actividades, no es él […] Por él estaría todo el tiempo en todas partes, pero debe bajarle un poco al dinamismo por salud”.

Entre tanto, Andrea también aprovechó el espacio para hablar de su familia, sobre todo de Nicolás, su hermano, a quien le volvió a jalar las orejas por una foto reciente que subió con Musa Abraham Besaile, hijo de un senador condenado por corrupción.

“Hay actuaciones que uno no tiene por qué tolerar por más que sea de la familia […] Mi relación con Nicolás sigue un poquito fría, pero es mi hermano, siempre lo será. Hay cosas que me parecen de un principiante, creo que le falta un poquito más de madurez política en ciertos asuntos. No lo voy a juzgar porque él es de los únicos que está en Colombia, todo el día está en política, en medios, es diputado, es su trabajo, pero hay que tener los pies sobre la tierra”, finalizó.