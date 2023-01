Desde ese lugar, en el que se registraron más de 700 damnificados, el mandatario prometió la compra de terrenos para reubicarlos.

Petro llegó en compañía de miembros de su gabinete ministerial a un albergue acondicionado en la Institución Educativa Santa Teresita, lugar en el que había más de 200 personas que el pasado 9 de enero escaparon de madrugada de los caseríos de Santa Clara, Párraga Viejo, La Soledad, Chontaduro y La Manguita, donde hoy solo hay un panorama desolador de barro y piedras.

(Vea también: “Murió hace dos meses”: Petro, a Cabal, por chisme sobre supuesta novia de su padre)

Durante el encuentro, el presidente indicó que se comprará un terreno ubicado en una hacienda para que las familias damnificadas puedan tener un sitio seguro para vivir, pues la zona arrasada por el alud quedó inhabitable.

“Las personas afectadas no pueden volver a vivir ahí y se impone la reubicación de estas familias campesinas, que no solo tenían sus viviendas, sino todo su sustento”, indicó.

En medio de su rueda de prensa, en el que enumeró las medidas que tomará para solventar la situación que afecta a varias familias en Cauca, Gustavo Petro también habló de un ambicioso plan que incluye continuar las obras de doble calzada que se ejecutan entre Santander de Quilichao y Popayán, capital del Cauca, para que lleguen hasta las localidades de Timbío, Estanquillo, Chachagüí y Pasto, la capital de Nariño, y a Ipiales, en la frontera con Ecuador.

“Quizá viene sea la obra más grande que en la historia se haya hecho en el sur de Colombia. Es una doble calzada para la gente pobre, no para los ricos ni para que saquen a los campesinos a la fuerza. Será para que se desarrollen las economías agrarias y alimenticias, ojalá de Nariño y del Cauca y podamos progresar”.

Luego, el mandatario quiso reforzar su idea recitando un popular refrán, al que le cambió una parte, y que fue criticado por la senadora María Fernanda Cabal a través de su cuenta en Twitter.

“No hay mal que por bien no venga, y no hay bien que por mal no venga”, expresó Petro.