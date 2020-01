En los próximos meses, cuando entre en vigencia la norma, los bogotanos podrán quitarse la restricción del pico y placa si hacen un pago de 4 millones de pesos durante el año, o alrededor de 2 millones durante 6 meses. Sin embargo, con la nueva disposición, tendrán que hacer también un trabajo comunitario o social que podría estar relacionado con tránsito en Bogotá.

Ante el plan de la alcaldía de Claudia López, Néstor Morales se refirió a la medida y dijo que le encantaría asumir el rol de “chupa” (policía de Tránsito) en Bogotá.

“Sabe que me encantaría ser ‘chupa’, se lo juro. Esa es mi fantasía, ser ‘chupa’. Me ofrezco de chupa (…) coger al taxista mal parqueado, coger al señor de la camioneta, coger al de la moto que se voló el semáforo. A los de las bicicletas que creen que el semáforo no es cosa de ellos”, dijo el periodista de Blu Radio, sobre la decisión de la Alcaldía.