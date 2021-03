green

Los daños en locales comerciales, edificios y demás inmuebles presentados en ciudades como Bogotá terminaron perjudicando a otras mujeres que les tocó hacer labores de aseo y recuperación de todo lo que un día antes fue vandalizado.

Fue por ello que Néstor Morales mostró su malestar en Blu Radio, donde una operaria de servicios generales le contó el esfuerzo suyo y el de sus compañeras para dejar las paredes que fueron pintadas con aerosol como estaban antes.

“Esto es injusto, nos demoraremos toda la semana”, señaló la entrevistada, que se identificó como Patricia.

En consecuencia, Morales no se guardó nada y se fue con todo hacia quienes causaron los destrozos.

“Me parece que son unas desgraciadas las que hacen esto porque ponen a doña Patricia a limpiarles las embarradas”, señaló inicialmente.

Y agregó que las manifestantes violentas no representan a su género: “Posaron de feministas, fue una impostura, no tengan alguna duda, no son feministas”.

Por último, defendió a las mujeres que acabaron ‘llevando del bulto’ por culpa de otras: “Se hicieron las feministas y doña Patricia, limpiándoles las gracias de la manifestación; qué desgracia”.

En video, los trabajos de limpieza en el centro de Bogotá: