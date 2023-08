El exfiscal Néstor Humberto Martínez se refirió a las declaraciones que, auspiciadas por el canciller Álvaro Leyva, rindió Carlos Mario Jiménez, conocido como ‘Macaco’, exjefe del bloque Central Bolívar de las Autodefensas, quien lo acusó de aliarse con Leonidas Bustos, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, para “destruir” al ahora mandatario Gustavo Petro.

Lo anterior, durante un evento denominado Encuentro por la verdad y la no repetición, que estuvo a cargo de la Cancillería, y en el que el exparamilitar denunció que Martínez y Bustos buscaron “judicializar y destruir sistemáticamente, a través de la Fiscalía, la imagen del hoy presidente, Gustavo Petro, en su camino a la aspiración política futura que desarrollaba en aquel entonces”.

(Vea también: Mancuso quedaría libre como premio por ser gestor de paz cuando regrese a Colombia)

En respuesta, el exfiscal reclamó que las acusaciones son falsas y que detrás de ellas hay un “montaje” supuestamente orquestado por el canciller, a quien señaló de tener una “obsesiva persecución” en su contra.

“Eso no tiene nada que ver con la función de la Cancillería, pero sí tiene que ver con la obsesiva persecución que he sido objeto del señor Leyva Durán por yo haber denunciado que era vocero de las Farc en el Caguán. Segundo, porque fue el autor de las iniciativas para lavar todos los activos multimillonarios de las Farc en el Acuerdo de Paz”, explicó en diálogo con la emisora W Radio.

Martínez calificó a alias Macaco como un farsante, se declaró dispuesto a que se investigue cualquier acusación e insistió en que Leyva “sistemáticamente” busca causarle daño.

“Ahora está también haciendo este montaje contra mí, lo cual es una persecución porque he denunciado abiertamente y sobre lo que no hay ninguna duda, Leyva Durán anda en esta actividad sistemática para causarme daño porque nunca he podido perdonar sus conductas aliadas a las Farc en detrimento de todos los colombianos. El señor fue canciller en el Caguán, fue nombrado y la carta se conoció, en donde Tirofijo lo nombró como vocero de las Farc desde El Caguán” indicó.

(Lea también: A Petro también le piden rectificar por calumnia y falsedad; lo hace el exfiscal Martínez)

A su turno, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó para los próximos 8 y 9 de noviembre a Macaco para que aporte verdad sobre el papel que jugó como financiador del paramilitarismo, sumado a las relaciones entre la Fuerza Pública y las autodefensas.

🔴 #Atención 🔴 La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP citó, para el 8 y 9 de noviembre próximos, la Audiencia Única de Verdad a Carlos Mario Jiménez Naranjo, conocido como ‘#Macaco’. pic.twitter.com/96714tZwqZ — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) August 18, 2023

“Expondrá oralmente ante los magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas sus aportes que deben ser presentes, efectivos y suficientes a la verdad plena, respecto de los hechos relacionados con delitos del conflicto”, explicó la Sala en pleno.

Por su parte, Leyva, quien está a favor de la vuelta de Simón Trinidad a Colombia, se pronunció a través de su cuenta en la red social X, antes Twitter, en la que señaló que este jueves “hubo dos sismos. El físico y el social y moral” por cuenta de las declaraciones de Macaco. Por ello, aseguró que la política de paz total es “igual a verdad total”.