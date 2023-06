El caso de la muerte de la ‘influencer’ (producida por un paro cardíaco) ha causado consternación en la capital del Magdalena por las extrañas circunstancias que rondan su deceso, ocurrido luego de haber sufrido una parálisis en el cuerpo.

Días antes de su deceso, la mujer ofreció una entrevista en la que atribuyó los quebrantos de salud que presentaba a un tinto que bebió en casa de una conocida, detalló Santa Marta al Día.

“Fuimos al barrio 20 de octubre a hacerle un video a una vecina, ella nos brindó un café (mii amiga no tomó, pero yo sí tomé) y desde allí comencé con un dolorcito”, había relatado Irina De León en los micrófonos de Santa Marta Stereo.

También, la mujer había asegurado que buscó calmar el dolor con algún tipo de fármaco, pero sus achaques nunca se fueron:

“Tomaba medicamentos, se me aliviaba y nuevamente me daba. Perdí la pierna derecha primero, luego la izquierda y de ahí he quedado que no he podio mover ninguna de las dos piernas, no tengo fuerza en ellas”, había confesado la mujer, entre lágrimas.