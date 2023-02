Aunque pueda resultar increíble, un vigilante perdió su trabajo y, al parecer, ni oportunidad de defenderse tuvo, luego de recibir 2.000 pesos por permitir que el acompañante de una residente guardara su moto en el parqueadero de un conjunto en Bogotá.

Carlos López, el ahora exempleado de la empresa de seguridad SG2, le contó a Semana que fue despedido tras haber recibido el dinero que le dio dicha persona en la noche del jueves 16 de febrero para que se tomara un tinto, a modo de compensación por el favor.

Según relató el guardia, sobre las 10:40 p. m., una de las propietarias de un apartamento llegó con su pareja y él le permitió que estacionara la motocicleta ya que “era tarde y en el lugar había espacio para guardar la moto”. El hombre asegura que estaba velando por la integridad de los bienes materiales de las personas que allí residen.

La revista reseñó que, para compensar el favor, el novio de la mujer le entregó un billete de 2.000 pesos al vigilante “para un tinto”, quién dice que no lo recibió como pago por el servicio de parqueadero, sino por el favor.

Bogotá: despiden a vigilante por recibir 2.000 pesos

Cuando el guardia llegó al conjunto a la semana siguiente, se percató de la presencia de uno de sus jefes de la empresa de seguridad. Ese día no pasó nada, pero dos días después recibió una notificación de que debía acercarse a las instalaciones de la compañía, claramente, para ser despedido.

Al ingresar a las instalaciones de la empresa, al vigilante le pidieron que apagara su teléfono, recogió Semana. Allí, le preguntaron si había recibido dinero en su puesto de trabajo en los últimos días, él dijo que sí, explicando la situación, pero de poco le sirvió y lo echaron.

“Sí, claro. Pero realmente no lo había recibido como pago por el uso del parqueadero. No se me respetó el derecho a la legítima defensa”, contó el afectado, quien explicó que no se respetó el conducto regular y tampoco se el debido proceso.

La administradora del conjunto, María del Pilar Lozano, señaló que no tenía nada que ver con el despido y que solo se encargó de pedir cambio de guarda, ya que venían pasando una serie de cosas con López. Sin embargo no detalló de qué se trataba.

El vigilante manifestó que desea limpiar su buen nombre y dejar en claro que los 2.000 pesos que recibió no fueron por el servicio de parqueadero, ya que no le cobró a los residentes y fueron ellos quien lo compensaron por ayudarlos.