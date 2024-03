El mundo de la salsa está de luto por la fatídica muerte de Pete Rodríguez, famoso pianista y director de orquesta, quien trabajó también en bandas como la ‘Fania Récords’. El artista es conocido por ser el ‘rey del Boogalo’, pues sacó canciones emblemáticas como ‘Micaela’, la cual tuvo un gran auge en Colombia.

Nación en el ‘Bronx’, Estados Unidos en 1932 con raíces puertorriqueñas y desde muy joven se caracterizó con el ‘Boogalo’, que es una fusión de latidos latinos y ‘soul’, género que tuvo un enorme impacto en la juventud latina de los años 40 y 50.

Su fallecimiento fue confirmado por la ‘Fania Récords’, que informó en sus redes sociales que Rodríguez había muerto a los 92 años, después de una exitosa carrera en la salsa.

“Con pesar compartimos el fallecimiento del gran pianista y líder de banda, Pete Rodríguez. El mundo ha perdido a un increíble artista latino cuya música seguirá influenciando durante generaciones. Enviamos nuestras condolencias a su familia y amigos”, expresaron en la publicación.

En 1964 comenzó con ‘La Magnifica’, su primera banda con el que lanzó el álbum ‘Por fin’, que lo hizo famoso en el mundo. Luego grabó ‘The king of Boogaloo’, que lo identificó el resto de su carrera; sin embargo, el trabajo que lo catapultó fue el de ‘Latin Boogaloo’ en 1966, cuando sacó el tema ‘I like it like that’.

Este artista también fue conocido por marcar el debut de cantantes emblemáticos de la salsa como Rubén Blades, quien fue su vocalista y compositor. En Colombia tuvo un gran auge y sobre todo en Cali tiene varios seguidores.

