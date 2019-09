View this post on Instagram

La lluvia y el sol nos han acompañado con toda haciendo este mural. Posted @withrepost • @luisaponcas “Los estafadores hicieron como que le ayudaban a ponerse la inexistente prenda y el emperador salió con ella en un desfile sin admitir que era demasiado inepto o estúpido como para poder verla. Toda la gente del pueblo alabó enfáticamente el traje temerosos de que sus vecinos se dieran cuenta de que no podían verlo, hasta que una niña dijo: «¡Pero si va desnudo!». La gente empezó a cuchichear la frase hasta que toda la multitud gritó que el emperador iba desnudo. El emperador lo escuchó y supo que tenían razón, pero levantó la cabeza y terminó el desfile.” —El nuevo traje del emperador Hans Christian Andersen @45salonnacionaldeartistas @powerpaola @es_ca_le_ra Foto: @quiasma y @luisaponcas #workinprogress #Bogota #dialogodibujado