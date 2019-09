Bernal, estudiante de comunicación social de la Universidad Javeriana, contó en La FM que compartía con Coronado en los entrenamientos de fútbol sala, como arqueros de los equipos de sus respectivas facultades (Coronado estudiaba en sexto semestre de ingeniería de sistemas), y en esos espacios tuvo varios intercambios con él.

Lo primero que destacó Bernal en la emisora es que Coronado hubiera caído del edificio Giraldo, que es la Facultad de Derecho y Ciencia Política de esa universidad, a las once de la mañana, considerada una de las dos horas pico en el centro de educación superior. La otra es a las cuatro de la tarde.

“Al parecer salió de clase, subió al octavo piso del edificio y, al parecer, tomó la decisión de saltar”, dijo Bernal en la frecuencia radial. “Se hablaba al inicio de si pudo haber sido un accidente, si lo empujaron… Pero ese lugar de donde saltó no es muy fácil. Tiene una barrera. Al parecer la saltó”.

En todo caso, recalcó que Coronado “era un pelao normal, no se le veía como que tuviera problemas. Se veía que no tenía vicios”, y también dijo que era “buen estudiante”. A partir de ahí, soltó varias consideraciones con las que empezó a llamar la atención no solo de la Javeriana, sino de todas las universidades.

“En la universidad hay un sentimiento como de zozobra, como de angustia”, dijo el joven, y después advirtió con preocupación: “Ey, se nos acaba de matar un compañero. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal como grupo, como sociedad?”.

Y planteó un hecho interesante que debería ser analizado y considerado por toda la comunidad académica (estudiantes, profesores y padres). “La configuración de hacer matoneo ha cambiado. En la universidad yo nunca he visto a alguien molestando a otro o como que se la tiene montada. Pero uno si ve que, no solo en el tema de redes, sino dentro de la misma aula de clase, la competitividad, el hecho de tú ser competitivo, el hecho de ser guapo, de tener pareja, de tener. Las actitudes sí cambian”.

“Él era un estudiante ser pilo paga”, siguió Bernal. “Yo hablé con él varias veces. Vivía en un pueblo que se llama Tame, en Arauca. Y piensa uno: bueno, finalmente yo que lo tengo todo acá en Bogotá, gracias a Dios: mi papá, mamá. Si yo me siento solo, puedo llamar a mis amigos del colegio, a mis compañeros de la universidad, mi familia…”.

En ese punto se refirió a Coronado: “Pero si tú eres un pelao… Tenía 19 años, iba en sexto semestre. O sea: él tuvo que venirse [de su pueblo] por ahí desde los 16 años. Un pelao con 17 años se lo come esta ciudad, y es que realmente somos una sociedad muy brusca con el que está al lado”.

“Tú no sabes las realidades tan grandes que hay no solo en este mundo, en este país, en esta ciudad, sino en tu propia universidad, en tu propio salón. Tú no sabes el compañero que está al lado cómo esté, si anoche estuvo llorando; no tiene a nadie. Tú no lo sabes…”, añadió, conmovido, el joven en la emisora.

“Y esto no es un acto de juzgar a la universidad, pero las universidades qué estamos haciendo para que algunos estudiantes realmente…”, preguntó. “Cuando tú eres pilo paga y eres de otra ciudad, la situación es complicada. Y lo voy a decir abiertamente: tú estás en un salón sentado al lado del hijo de un ministro, al lado de alguien que vive estrato 6 en Bogotá, y tú vienes seguramente de una familia del campo, que en tu casa se te enseñó a trabajar en el campo. ¿Qué haces tú? Estás solo. Solo”.

En un acto de solidaridad, se preguntó: “¿Si para mí, que lo tengo todo en Bogotá, he tenido momentos de dificultad, cómo será para una persona que seguramente tiene presión? No solo tiene la presión de que no puede retirarse de la universidad porque tendría que reembolsar los semestres que lleva al Gobierno, más la presión de acabar; en tu casa estarán confiando en que tú estás bien, no sé si tu familia te está metiendo más presión…”.

Ahí hizo su llamado. “Oigan, universidades, póngales atención a los pelaos, porque ahorita los tiempos no son como antes. Ahorita la presión es mucha y entraron las redes sociales. Usted no sabe cuántas compañeras, pero muchas: todos los temas de bulimia, de anorexia, depresiones, todo por las redes sociales, y es un tema muy fuerte”.

Y terminó con otra reflexión sobre su compañero muerto. “En este caso específico, siente que viene desde muy lejos, que lo deja todo, desde muy pequeño, para venir a una ciudad solo. Completamente solo. Solo”.