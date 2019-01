La lista de las ciudades y municipios en los que se sintió el principal sismo de 5,5 grados —registrado a las 7:32 a. m. de este sábado con epicentro en el Volcado Nevado del Huila, ubicado en el municipio de Planadas en Tolima— la entregó el Servicio Geológico Colombiano y es la siguiente:

Bogotá, Soacha, Fusagasugá, Funza, Facatativá, Tenjo, Chía y Girardot (Cundinamarca).

Herveo, Espinal, Ibagué, Planadas y Gaitania (Tolima).

Popayán, Silvia y Páez (Cauca).

Cali, Palmira, Pradera, Riofrío, Ulloa, Jamundí y Florida (Valle del Cauca).

La Plata y Neiva (Huila).

Pereira y Santa Rosa de Cabal (Risaralda).

Mocoa (Putumayo).

Armenia (Quindío).

Florencia (Caquetá).

De acuerdo con el reciente informe del organismo, hasta las 10:45 de la mañana se han registrado 711 réplicas, algunas de ellas con magnitudes superiores a los 3,0 grados y sentidas en áreas aledañas al epicentro.

Finalmente, el Servicio Geológico no emitió máximas alertas en Nevado del Huila, ya que los eventos sísmicos “no se localizan debajo del edificio volcánico y no afecta otros parámetros del monitoreo volcánico, por lo cual no se ha modificado el nivel de actividad del volcán, el cual continua en amarillo o nivel III”.