Hay consternación en Medellín por la revelación que hizo revista Semana en la que pone en evidencia el ‘modus operandi’ de un grupo criminal que se dedicaba a torturar mujeres en Medellín.

La investigación a la que accedió el medio citado detalla que la banda liderada por Miguel Ángel Botero Mosquera, de 24 años de edad, y su novia, María Paula Sierra, alias ‘Dulce María’, citaba mujeres en apartamentos y hoteles para después someterlas a tratos violentos.

De hecho, se conoció que los autores de las torturas ya fueron capturados y en las diligencias también arrestaron a William Samuel Suárez Rubiano y David Alonso García Restrepo, quienes son señalados de 8 casos de secuestro y agresión a mujeres.

Medellín hoy: testimonio de mujer, víctima de tortura

Semana compartió el testimonio de una de las mujeres que fue víctima de tortura por parte de la organización criminal, y allí se evidencia la crudeza con la que los capturados cometían las agresiones. Amarraban a sus víctimas, les quitaban la ropa y después les provocaban heridas con diferentes objetos.

“Me intimidó con un cuchillo diciéndome que si no le daba las claves del celular me iba a chuzar… Me quitaron la ropa y me amarraron. Me cortaron con un cuchillo, me tiraron boca abajo y me quemaron la espalda”, dijo.

Y añadió: “Con una plancha para el cabello me quemaron los ojos, también la zona íntima”.

Otra víctima le contó a la Fiscalía que los sujetos señalados le regaron alcohol por todo el cuerpo para amenazarla con quemarla si hacía bulla.

“Me esposó, luego me amarró con un trapo los pies y las manos. Me metió un trapo en la boca, me dijo que él sabía dónde vivía, que si hacía bulla, me iban a matar y meter dentro de una maleta, que me iba a prender fuego. A lo último me echó alcohol en todo el cuerpo”, precisó.

Los cuatro integrantes de la organización criminal fueron capturados y deberán responder por los cargos de secuestro extorsivo, tortura, concierto para delinquir y hurto. Las autoridades están tras el rastro de otro miembro de la organización.

