Russell Todd Burkhalter, de 52 años, un supuesto empresario que se ideó un esquema de inversión llamado Drive Planning, fue acusado en Estado Unidos por supuestamente estafar a miles de personas bajo un esquema piramidal, que incluso llegó a funcionar en Medellín.

La noticia se conoció por un comunicado que emitió la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés). En el documento que reposa en su página web, reveló que recibió orden judicial preliminar, congelamiento de activos y otras medidas de emergencia contra Drive Planning LLC, con sede en Atlanta, y contra su fundador y director ejecutivo, Russell Todd Burkhalter.

Esto para frenar un esquema Ponzi inmobiliario cercano a los 300 millones de dólares y que afectaron a unos 2.000 inversores, según el comunicado.

Un esquema Ponzi inmobiliario no es otra cosa que una estafa financiera en la que se prometen altos rendimientos a los inversores a partir de la inversión en bienes raíces. Sin embargo, en lugar de generar ganancias reales a través de la inversión en propiedades, el dinero de nuevas personas se utiliza para pagar a los inversores anteriores.

De hecho, en la información de la SEC se lee que Nekia Hackworth Jones, directora de la oficina Regional de Atlanta de esa entidad, explicó que “Drive Planning y Burkhalter se ganaron la confianza de la gente común y los alentaron a invertir en este esquema prometiéndoles ganancias exorbitantes, pero como alega nuestra demanda, el negocio de los acusados no era más que un esquema, que utilizaba el dinero de los nuevos inversores para pagar ganancias a los inversores existentes, mientras que Burkhalter robaba millones para financiar un estilo de vida lujoso”.

La cuestión es que de acuerdo con el portal financiero Halcones y Palomas, esa pirámide aterrizó en Medellín, algo que se puede comprobar en redes sociales.

Según Halcones y Palomas, en Colombia, Mónica Pérez y su ejecutivo principal, David Bradford, formaban parte de Drive Plannig y estuvieron en diferentes eventos y reuniones en Estados Unidos.

Pérez tenía la labor de ser la estratega financiera de Drive Planning y ser comercializadora de seguros de vida para Blue Financial Plannig, una filial de la misma empresa. No obstante, la información de Pérez relacionada con la pirámide ya está bloqueada.

La denuncia de la SEC alega que, desde 2020 hasta al menos junio de 2024, Drive Planning y Burkhalter recaudaron más de 300 millones de dólares para supuestas inversiones inmobiliarias, diciendo a los inversores que su dinero se utilizaría para financiar proyectos de desarrollo de terrenos.

La SEC aclara que la demanda nombra a Jacqueline Burkhalter, la esposa de Burkhalter, y a varias entidades relacionadas con los demandados y solicita la restitución de las ganancias mal habidas de ellos.

El comunicado cuenta algunos detalles como que la pareja de esposos prometían a las víctimas ganar un interés del 10 % cada 3 meses. A su vez, animaron a los inversores a recurrir a sus ahorros, cuentas de jubilación e incluso a abrir líneas de crédito para invertir.

