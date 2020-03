La mujer señaló en CM& que a ella la aislaron para hacerle la prueba. Cuando salió de vomitar y se sentó en una silla y fue cuando perdió el conocimiento. No obstante, no aclaró si fue ella la que manifestó que se sentía enferma.

Varios trabajadores de Transmilenio, unos 8 —relató la mujer en el noticiero—, la ayudaron, y le dieron un tapabocas. Al mediodía de este miércoles, continuó ella, médicos llegaron a la estación y le explicaron que el análisis era una medida preventiva, para descartar que padeciera de la enfermedad.

“[Una médico] Me revisó, me pasó la lucecita en los ojos, me revisó la lengua, etcétera y dijo: ’No, ella no tiene coronavirus’”, relató la usuario de Transmilenio.