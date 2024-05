Por: Blu Radio

Este lunes se registró un hostigamiento contra la estación de Policía del municipio de Morales, Cauca, por parte de las disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Iván Mordisco’. Dos policías murieron y tres más quedaron heridos.

“Necesitamos apoyo aéreo urgente, nos acabaron la estación (…) Me dieron mi sargento, no me deje morir, colaboren con el apoyo. (…) Los tenemos aquí cerquita, nos están dando tatucos, nos están dando de todo”, fue uno de los audios que se filtraron de los uniformados pidiendo ayuda.

Blu Radio llegó hasta esta zona del país y se encontró con la historia de una madre desesperada que relató la angustia que vive tras la desaparición de su hija.

Joven se unió a las disidencias de las Farc por venganza

Quince días atrás, al regresar de trabajar, una habitante de Morales encontró que su hija no estaba en casa. “Llegué el día miércoles a mi casa y mi hija ya no estaba. Dejó una carta porque el 16 de diciembre mataron a su papá y en la carta dice que quiere vengarse de la muerte del papá”, explicó la madre, quien ahora teme lo peor.

La madre confirmó que su hija se unió a las disidencias de las Farc. “Yo lo único que quiero es que ella vuelva. Quiero que vuelva a mi casa. Hoy, mientras hacía unos videos en vivo, la guerrilla se metió acá, estuvieron más de dos horas, y yo vivo muy cerca de la estación de Policía. Ella me manda videos diciendo que ya la pusieron a disparar y todas esas cosas”, relató con la voz quebrada.

En un mensaje directo a su hija, la madre expresó su profundo deseo de reencontrarse con ella. “Solamente quiero decirte, hija Laura Sofía, donde quiera que estés, por favor vuelve a casa, te extraño mucho. Somos una familia que ha guerreado aquí en Morales, Cauca”, manifestó.

“Solo quiero que vuelvas a casa. Ya mataron a tu papá y no puede volver más. Quiero decirle a Jhonnier Bolaños, la persona que se la llevó, que me la entregue de vuelta en casa”, dijo la madre preocupada.

Esta mujer también describió el caos vivido en el pueblo durante la incursión de la guerrilla, también conocida como Estado Mayor Central (EMC). “Esto empezó como a las 6:10 a.m. con bombardeos. Lo único que hicimos fue pedirle a Dios que guardara el pueblo de Morales, Cauca, y a mi Dios que mi hija volviera a casa. Pedíamos a Dios que protegiera a los policías y a la gente que vive aquí porque en este pueblo nunca se había metido la guerrilla desde hace mucho tiempo. Nunca había pasado algo así”, relató.

