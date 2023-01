Un verdadero drama es el que vive Marina Moya, una madre en Ecuador quien se encuentra desconsolada sin tener información de su hija desaparecida.

Señala que su situación se presentó cuando su hija de 20 años conoció a un hombre por redes sociales.

Contó que llegó hasta el punto en que se enamoró virtualmente y decidió abandonar su casa y su país y radicarse en Popayán.

De acuerdo con Caracol Radio, la joven le manifestó a su madre que “estaba viviendo con el papá, me llamó de un número de celular desde Colombia. Me dijo que estaba en Popayán, pero no sé por qué hizo eso, por qué se fue… Me contó que conoció a esta persona por las redes sociales, se enamoró”.

⚠️📣 Este es el caso de Andrea Maribel Guapulema Moya, una joven de 20 años de edad que se enamoró de un hombre por redes sociales. Salió de su casa en Ecuador para radicarse en Popayán, Cauca con su pareja. Se comunicaba todos los días con su mamá pero dejó de hacerlo y… pic.twitter.com/iOQ22EEhkd — TodosPorCali Noticias (@TodosporCali_) January 24, 2023

Cuenta que a diario se comunicaba con ella y en medio de lágrimas le manifestó que quería visitarla.

Sin embargo, le contó que por la emergencia en la vía Panamerica, no podía.

“Me enviaba videos para que me sintiera tranquila, que ella estaba bien», señaló.

Cuenta que tenía el contacto y las redes sociales del sujeto que estaba con su hija; pero de un momento a otro la bloqueó.

«Desde otro número llamó a decirme que mi hija estaba muerta y la había enterrado, porque según él, ya nada se podía hacer”, expresa Marina a ese medio.

Tras lo ocurrido, la madre dice que lo único que quiere es volver a ver a su hija.

Por tal razón, pidió ayuda a las autoridades de Colombia para dar con el paradero de la joven a quien le perdió el rastro.