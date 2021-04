green

Andrea Corrales, como se identifica la víctima, le contó a Séptimo Día —programa de Caracol Televisión— que fue atropellada en 2018 y, hasta ahora, no ha sido indemnizada ni por la persona que la atropelló, una exmagistrada, ni por la aseguradora que la conductora del carro pagaba.

La que chocó a Corrales y a su esposo, de acuerdo con la Policía, citada por el medio, fue Martha Patricia Zea (exmagistrada del Consejo Superior de la Judicatura); por ese accidente, Corrales quedó en silla de ruedas.

El esposo de la víctima, que iba manejando la moto, relató que el accidente se presentó en el sector de Matatigres, sur de Bogotá. Él salió ileso del accidente, agregó, pero su mujer salió volando y quedó inconsciente. La exmagistrada, según el marido, manifestó que el seguro cubriría todo.

Corrales fue trasladada al Policlínico del Olaya, donde despertó 20 días después del accidente, y fue cuando le dijeron que su vértebra se le salió y le cortó la médula espinal, por lo que ya no volvería a caminar.

El esposo aseguró que volvió a contactar a Zea, ella les dijo que se entendieran con su abogado y con la aseguradora del carro; por tal razón, él contrató a otro jurista, que señaló que la exmagistrada cometió una infracción, de acuerdo con el reporte de la Policía de Tránsito.

Por lo mismo, el abogado de la víctima consideró que ella podía reclamar una indemnización, ya que el carro tenía un seguro civil todo riesgo, que se supone debía subir todo los costos en un accidente y en caso de robos.

No obstante, después de hacer la solicitud respectiva, la aseguradora dijo, según el abogado de Andrea Corrales, que no podían proceder porque el pedido no estaba bien acreditado. Así fue como los afectados llevaron el caso hasta una demanda.

Según el abogado, la exmagistrada fue a la aseguradora a decir que ella no fue responsable del accidente, y por eso no hubo indemnización.

Séptimo Día señala que las aseguradoras en Colombia no están obligadas a hacer peritos del accidente, y que incluso le dan validez a lo que dice su cliente, sin verificar.

Además, contó el abogado, la aseguradora dijo que la motocicleta se movilizaba entre vehículos y que el reporte de la Policía de Tránsito era solo una hipótesis.

Algunas empresas que ofrecen seguros, agregó el profesional, prefieren ir a un juicio, por el largo trámite, que conciliar. La empresa respondió, en un comunicado, que aestá a la espera de que el proceso avance en la justicia, mientras que la exmagistrada no quiso hablar del tema en el programa.

Así como Andrea Corrales, otras personas sufren todo un drama con los seguros que se niegan a responder.

