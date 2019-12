green

El accidente ocurrió en la estación de San Mateo, en Soacha, cuando la ciudadana se dirigía hacia su trabajo, sobre las 4:40 de la mañana, informó Noticias Caracol. No obstante, el medio no especificó la fecha del hecho.

La mujer, identificada por el informativo como Adriana Rodríguez, dijo, decepcionada, que nadie la ayudó y que “la gente es muy insensible”.

Rodríguez relató al noticiero que en ese momento, cuando llegó el articulado, quedó un espacio grande entre el bus troncal y la estación. “Yo metí el pie, cuando fui a sacarlo, la misma gente no dejó que yo sacara el pie, sino que se me mandaron encima; yo caí en las manos y me partieron la tibia y el peroné”, agregó.

El testimonio de la mujer refleja la indolencia que a diario se vive en el sistema de transporte masivo, en donde el afán, los empujones y el estrés son los protagonistas.

“Yo me paro sola, yo veo que el pie me está colgando y ahí mismo salgo saltado del Transmilenio”, dijo Rodríguez, postrada en su cama, vendada y acompañada de sus muletas.

Noticias Caracol destacó que, minutos después, la pasajera perdió la conciencia. Agregó que su recuperación tardará cerca de cuatro meses.