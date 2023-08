Flor García, una tolimense natural de Melgar (Tolima), denuncia que cuatro de sus cinco hermanos la tienen amenazada de muerte y además no la dejan ver a su padre, un adulto mayor de 93 años y permanece en el Hospital Luis Pasteur.

“Las diferencias de mis hermanos conmigo empezaron hace 15 años cuando mi mamá falleció. Ellos pelean por una finca. Yo soy la única mujer y recién mi mamá partió, uno de ellos me apuntó con una escopeta para le entregará las escrituras. Desde ese momento, me alejaron de mi padre”, señaló.

Aunque según su versión, durante todos estos años ha acudido a la Fiscalía y a la Comisaría de Familia, no le habrían prestado atención.

Resaltó, que el 25 de diciembre de 2020 fue a la finca de su progenitor a celebrarle los cumpleaños, pero una cuñada la amenazó con un chuzo de asar carne y luego los hermanos la persiguieron por los potreros. Ella se escondió en una finca vecina hasta que su hermano menor la ayudó a salir de la zona.

“Mis hermanos mayores, me llaman a decirme que me cuide porque tengo los días contados. En el año 2021, encontré a mi papá en precarias condiciones. Puse el caso en conocimiento de la Comisaría, pero no pasó nada. Pedí medida de protección y tampoco me pusieron cuidado”, señaló.