Los menores son Angel Rendón, de 13 años; Nicol Rendón, de 10 años y Daniel Rendón, de cinco años. Foto publicada por petición de la mamá. Ángel Rendón, padre de los niños.

Zayra Acosta, residente en Alvarado, denunció públicamente que el padre de sus hijos, un expolicía que según ella tiene problemas mentales, se llevó a los tres hijos que tienen en común. Han pasado cuatro días y ella no tiene noticias de sus retoños. Teme que la vida de los menores esté en peligro.

“El se llama Ángel Rendón. Llegó el viernes 28 de julio de Bogotá a Alvarado. Llevábamos tres meses sin saber de él. Durante ese tiempo no los llamó ni nada. Él llegó a la casa y me dijo que si los dejaba ir a comer algo, que regresaban y al otro día volvía por ellos”, recordó la mujer en medio de lágrimas.

Agregó, que Ángel y los niños salieron de la vivienda a las 7 de la noche. Debido a que el tiempo pasó y no llegaron, ella le marcó muchas veces pero la llamada no fue contestada.

“El sábado a las 6 de la mañana, me llamó. Me dijo que le enviara foto del registro civil del niño pequeño porque lo necesitaba para hospedarse en un hotel. Me pasó a los niños, no obstante cuando yo les preguntaba a ellos que dónde estaban, él les quitaba el celular”.