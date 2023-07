En un centro médico de Ibagué, permanece la niña de 13 años que un hombre de nacionalidad extranjera agredió e intentó estrangular. El hecho ocurrió en el barrio Arkalá. La madre de la menor quiere justicia y que el hombre sea capturado antes de que salga del país.

Q’HUBO dialogó con la progenitora de la afectada, a quien le reservamos la identidad para proteger a la niña.

(Vea también: Caso de joven agredida por su supuesto papá daría escabroso giro; habría otro hombre)

La señora recordó que ella y sus niños conocían al agresor, un ciudadano venezolano conocido como ‘El Crespo’, que es adicto a las drogas. Según el relato, a principios de año, el hombre llegó a vivir al primer piso de la vivienda. Lo habría traído de Venezuela el papá de los otros inquilinos. No obstante, hace unas semanas lo sacaron de allí, al parecer, porque se cansaron de sus vicios.

Añadió que el día que el hombre casi mata a su hija, ella lo vio cuando salió de la vivienda, pero no imaginó que podía hacerle daño.

“Cuando yo salí, él estaba frente a la casa drogándose, sin embargo, como no era la primera vez ni la única persona que lo hacía, no se me pasó por la cabeza que podía hacerle algo a la niña. Yo le dije a mi hija que me acompañara, pero me contestó que no, que mejor me esperaba en la casa”.