En un video compartido en redes sociales y denunciado por la abuela de la niña, se puede observar a una mujer, identificada como Yuri Katherine Manrique, que golpea a una pequeña niña, la cual sería la nueva pareja de su papá, quien, permitiría el abuso hacia su hija.

El hecho ocurrió en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, y ha generado una ola de críticas y exigencias para que la menor sea retirada del lugar.

La mujer golpea en las piernas con un palo y amenaza a la niña, a quien de manera violenta también alimenta. En la escena, hay una tercera persona, quien no hace nada para detener el maltrato.

Según la abuela, Chiquinquira Castellano y quien realiza la denuncia, dijo en Blu Radio que la Comisaría de Familia no actúa, “solo saben darme citas y más citas, pero no me dan soluciones. Hace poco la Policía de Infancia y Adolescencia de la ciudad de Cúcuta conoció mi caso, el cual se dio a conocer por Bienestar Familiar”.

La mujer, quien maltrata a la niña, aseguró que se trató de “un momento de ira” y que solo las personas que “tienen hijos entienden”, justificando el maltrato contra la pequeña. Dice, que la niña estaba flaca de solo alimentarse con mecato con su abuela paterna y que por este motivo la obligaba a comer.

La madre de la niña se fue a vivir a Venezuela y la dejó con el padre. La abuela y madre de éste, denuncia los constantes abusos a los cuales es sometida su nieta por parte de su madrastra.