El canadiense Vince-Tong Sozio, quien atacó a golpes a un policía en el Aeropuerto El Dorado, finalmente compareció ante un juez. Tras cuatro horas y media de audiencia de control de garantías, la Fiscalía legalizó su captura y le formuló imputación por el delito de violencia contra servidor público agravada. A pesar de las evidencias en video y los testimonios, el agresor no aceptó los cargos.

Recordemos que los hechos se registraron el pasado martes, alrededor de las 7:00 de la mañana, en la zona de atención al cliente del terminal aéreo. Allí, cómo quedó registrado en videos grabados por ciudadanos, se observa a este sujeto, de 34 años, atacando a un policía, que se encontraba brindando servicios de seguridad dentro del aeropuerto.

Con el paso de las horas se han conocido detalles sobre la vida de Sozio, quien al parecer es un boxeador y llegó hace una semana a Colombia, proveniente de Panamá, para -según su versión- someterse a un tratamiento de desintoxicación tras consumo de sustancias psicoactivas. Cabe señalar que durante la acusación, el coronel Augusto Gil, comandante de la estación de policía del aeropuerto El Dorado, afirmó que el procesado intentó quitarle el arma de dotación al uniformado de su comando.

“El ciudadano extranjero llegó a Colombia el 4 de julio; desconocemos el motivo por qué estaba en las instalaciones del aeropuerto, ya que no tenía pasaje de vuelta a su país de origen. Su comportamiento apuntó a quitarle el armamento de dotación oficial a este uniformado”, señalaron en el encuentro judicial, en el que Vince-Tong expresó que llevaba cuatro días en el aeropuerto y que no había comido durante dicho tiempo.

Dicho esto, y por disposición del Juzgado 45 de Control de Garantías, Vince-Tong Sozio, adquiere calidad de imputado y el siguiente paso será que la Fiscalía radique escrito de acusación por los delitos de violencia contra un servidor público y lesiones personales, los cuales dan entre 4 y 8 años de prisión.

La Fiscalía no solicitó medida de aseguramiento. Lo que sí hizo fue dejar al extranjero bajo custodia de Migración Colombia, para su deportación. No obstante, el proceso en su contra seguirá activo en el país.

¿Qué dice el informe oficial?

En el documento, según conoció este diario por fuentes cercanas al caso, se detallan los hechos en los que presuntamente el ciudadano extranjero intenta despojar al uniformado de su arma de dotación y lo agrede en múltiples ocasiones, cómo se observa en videos de redes sociales.

Se detalla que, a pesar de sufrir lesiones, el policía no sostuvo heridas de gravedad. De otro lado, se asegura que el ciudadano no presenta antecedentes penales en otros países, según el registro de la Interpol, y que el sujeto no tenía pasaje hacia su país de origen u otro destino.

No obstante, el informe no detalla cómo se llega a la conclusión de que el sujeto quería quitarle el arma al uniformado, una de las hipótesis puestas en la mesa por la Policía. Este elemento es clave determinar como inició la agresión.

De ser imputado por el delito de violencia contra servidor público, el extranjero se vería expuesto a una pena de 4 a 8 años de cárcel. De acuerdo con el abogado penalista William Salazar, “si el oficial estaba de servicio al momento de la agresión, el fiscal podrá imputar este delito, como lo consiga el artículo 429 del Código Penal. Esto es decisión del fiscal que se apropie del caso”, apuntó el abogado a El Espectador.

La Fiscalía se encuentra en una carrera contrarreloj para obtener los elementos suficientes y argumentos sólidos para llevar al extranjero ante un juez. Por tal razón, se presume que este caso terminará igual que el de una mujer que la semana pasada agredió a un empleado en la terminal aérea: deportado y sin responsabilidad penal.