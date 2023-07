Una mujer fue capturada en flagrancia por haber lesionado a su excompañero sentimental con un arma blanca. El suceso ocurrió en el centro de Ibagué.

La tarde del jueves, los uniformados que patrullaban cerca a la Alcaldía y estaban pendientes de lo que sucedía en la reunión entre el Alcalde y los líderes de la ‘Ola Naranja’, fueron alertados de una agresión que ocurría al interior de una tienda naturista, situada en la calle 10, a pocos metros de carrera la Tercera.

Se trataba de una mujer que, abordo de una motocicleta, llegó a agredir a su expareja. La dama, al parecer, iba en compañía de un menor de edad.

El afectado fue identificado como Jhon Edwar Quintero, quien entregó su versión de los hechos. “Ella llegó al negocio con un cuchillo. Le dijo a los clientes que se fueran porque me iba a dar. Entró y sacó el machete del negocio, ella sabía donde estaba guardado, y empezó a dañar todo. Luego me lesionó. Yo no le dije nada, ni traté de agarrarla por miedo a que se hiciera algo”, dijo. Y agregó, que las agresiones completaron dos años y aunque él instauró la denuncia ante la Fiscalía, el caso fue archivado.

“Tengo muchos videos y conversaciones en los que ella me amenaza, pero a mí el caso me lo archivaron, a ella no. Por el caso de ella ya hemos tenido audiencias. A mí me da pena insistir. Me da mucha pena decir: ‘vea, es que mi mujer me pega’”, añadió el hombre.

Por su parte, la ciudadana repetía: “Ustedes no saben todo lo que él me ha hecho”.