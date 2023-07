Con llave en mano, un ladrón abrió el garaje de un edificio situado en el barrio Claret de Ibagué, y se llevó una bicicleta marca MSC.

La dueña es amante a rodar y ese día llegó a casa a las 8:20 de la mañana luego de un recorrido de montaña.

Como era costumbre, dejé el vehículo en el garaje y según se observa en cámaras de seguridad del sector, 10 minutos después un ladrón, con llave en mano, abrió la puerta del garaje y sacó la bici.

Cabe resaltar que los robos son pan de cada día en todo el país, incluso los criminales salen en manada para atacar a las víctimas.

Señaló que cree que uno de los cómplices del robo de la bicicleta fue un hombre que llevaba a cabo unos trabajos en uno de los apartamentos, pues aparentemente era la única persona extraña que tenía llaves del garaje.

“A las 10:30 de la mañana, dos horas después del hurto me di cuenta de que la bicicleta no estaba. Como había pasado un tiempo considerable, no llamé a la Policía. No obstante, sí publiqué el video del hurto en redes sociales”, indicó.