Junior Alfredo Rosales fue capturado en la tarde de este 24 de julio porque, al parecer, sería el responsable del asesinato de un hombre que se movilizaba en bicicleta en Villa del Rosario (Norte de Santander). El señalado delincuente le propinó un garrotazo a su víctima en la cabeza, quien falleció instantes después por la gravedad del impacto.

Según trascendió, la bicicleta hurtada pudo ser recuperada. En este punto las versiones indican que el señalado criminal había logrado venderla.

La víctima era habitante de San Antonio de Táchira (Venezuela) y cruzó la frontera en busca de oportunidades laborales en la construcción. Su esposa relató que tomó la bicicleta porque no tenía para los pasajes en bus.

“Me le quitaron la vida por una cicla. Él estaba sin trabajo y estaba muy preocupado. Me dijo ‘mija, láveme esta ropa para ingresar a trabajar’. Él llevaba en su maletica la comida. Yo le dije que no cogiera esa ruta, pero es que él no tenía ni para los pasajes”, detalló la mujer.