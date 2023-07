Con más de dos días de protestas por parte de la ‘Ola Naranja’, los ibaguereños siguen siendo los mayores afectados con el bloqueo de las principales vías de la capital tolimense. Un ciudadano denunció cómo en uno de los puntos obstaculizados, un grupo de conductores agredió el vehículo médico en el que transitaba.

Mediante la misma acusación, se da a conocer que, en dichos bloqueos, algunos miembros del gremio consumieron bebidas embriagantes, poniendo en peligro la comunicación y relacionamiento con el resto de los habitantes de los sectores reprimidos.



Según cuenta la víctima, sobre las 4 de la tarde del martes 25 de julio, un carro de misión médica solicitó en cada sitio bloqueado, el favor de pasar, pues llevaba a una anciana de 89 años para su proceso de diálisis. Sin embargo, en el puesto del barrio Santa Ana, ciertos manifestantes no le permitieron el paso y ante la insistencia, al conductor le pegaron en la cara, estando aún él dentro del vehículo.

“Iba saliendo de Pacandé con un paciente hacia la 42, me subí hasta Santa Ana, dejé el carro ahí y la hija de la paciente se bajó y les pidió el favor y no quisieron, un señor todo grosero le dijo que no. Me bajé y le dije que por favor que nos dejara pasar, que yo transportaba pacientes y era un carro de misión médica”, contó para El Nuevo Día el denunciante, quien decidió no revelar su identidad.

Posteriormente, según relata, le advirtieron que no lo dejarían pasar por no ser ambulancias, que solo (supuestamente) les daban paso a estas. “Le dije que me parecía de mal gusto, porque igual era un carro de misión médica y estando borracho, se me acercó al carro y me pegó dos palmadas en la cara”, agregó.

Finalmente, debido al incidente, varios transeúntes de la zona les reclamaron por lo sucedido, por lo que decidieron abrir acceso por más de 10 minutos en los que pasó la camioneta médica y varios vehículos más.