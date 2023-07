En el mes de mayo, El Nuevo Día, aliado de Pulzo dio a conocer uno de los tantos rescates de la Fundación SOS Huellitas, que conmocionó a los ibaguereños y a muchos colombianos, pues este caso tuvo un alcance a nivel nacional.

Después de dos meses en recuperación, Topi está listo para ser entregado a una familia que lo acoja con cariño y responsabilidad. La fundación hace énfasis que debe ser una persona mayor de edad que sepa del compromiso con la manutención y visitas veterinarias; si bien es cierto, Topi no depende de ningún medicamento, sí es necesario un chequeo anual, como cualquier otra mascota.

A pesar de todo lo vivido por este gatito en las calles del barrio topacio de la capital tolimense, que podría atravesar dificultades por moquillo, donde fue encontrado, y como recuerda Diana Paola Pinto, líder de SOS Huellitas, Topi estaba con el “cachete colgando, olía horrible y con gusanos”, tuvo que ser sedado para una limpieza profunda que lo dejó sin parte de su mejilla hasta el cuello. Ahora es una mascota que busca ser adoptado.

Cabe resaltar que es un animal es portador del virus de inmunodeficiencia felina, condición que no le impide ser acogido, pues no se contagia a humanos ni a perros. Tiene ciertas cualidades de relacionamiento, por ejemplo, no se la lleva bien con gatos machos y podría estar mejor en una vivienda donde haya cachorritos o donde no tengan animales. ¡Una excelente opción para quienes quieren adoptar un gato adulto!.

TOPI RECUPERADO

Para mayor información, puede comunicarse con la fundación, al teléfono 320 244 9127 o en sus redes sociales: SOS HUELLITAS Instagram y SOS HUELLITAS Facebook.

