Inquietos se encuentran algunos residentes del barrio Las Brisas en Ibagué, especialmente aquellos que tienen mascotas puesto que a varios vecinos les ha tocado ponerle la eutanasia a los animales. Al parecer, el moquillo, del que ya hubo brote en Cali, y la falta de compromiso en la vacunación son los culpables.

Q´HUBO, aliado de Pulzo, dialogó con Marcela Rojas, quien trató de ayudar a un perrito callejero llamado Cinco mil. A pesar de que lo llevó al veterinario, no fue posible salvarlo. “Cinco mil, vivía en el parque. Muchas personas lo querían. A principios de julio lo empezamos a ver enfermo. Lo vimos muy congestionado, con los ojos como llorosos y con mocos verdes”, dijo.

Agregó, que lo llevó a una veterinaria, donde le sacaron el examen de moquillo, pero como el resultado fue negativo, le ordenaron un tratamiento creyendo que se trataba de otra enfermedad.

“Los medicamentos fueron en vano. Cinco mil se puso mal. Unas veces estaba activo y otras estaba somnoliento. Después empezó a convulsionar. Lo llevé al Hospital Veterinario de la Universidad del Tolima y me informaron que ya no había nada qué hacer porque ya tenía daño neurológico. Me tocó dormirlo”.

Marcela indicó que sería muy oportuna la presencia de personal del Capa para llevar a cabo una campaña educativa. “Según los profesionales que atendieron a Cinco Mil, a los perritos se les aplica más la vacuna contra la rabia que la de moquillo porque la rabia se puede transmitir a los humanos y el moquillo no”.

La voz del experto

“El Moquillo es un virus que causa trastornos en diferentes órganos. Puede atacar el sistema digestivo, el respiratorio y el neurológico. Lo que se hace, es controlar los síntomas y tratar de proteger el sistema nervioso para que cuando el virus salga del cuerpo, no deje tantas secuelas. Lo recomendable es arrancar el tratamiento y tener la eutanasia como la segunda opción”, indicó el veterinario Fabián Giraldo. Recomendó evitar que los perros salgan solos a la calle y tengan contacto con otros.