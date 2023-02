Una mujer hizo una grave denuncia en Noticias Caracol al decir que fue abusada, robada y golpeada en un exclusivo hotel del norte de Bogotá, donde otros huéspedes que eran delincuentes se le metieron a su habitación y la intimidaron obligando a darles todas sus pertenencias. La víctima, que no quiso dar su identidad, contó el paso a paso de lo que le ocurrió.

“Yo tenía un encuentro con un hombre el domingo a las 10:00 de la mañana, me anuncié normal y nunca me pidieron documento en el hotel. Entonces no lo ví relevante, yo sabía que estaba en un hotel reconocido y nada me iba a pasar. Yo entro al baño de la habitación, sale un tipo me pone un cuchillo en el cuello y otro me intimida con una pistola con silenciador“, comentó en el noticiero.

Detalles del robo a mujer por parte de huéspedes de hotel

Según el relato de la mujer, los hombres estaban en el cuarto escondidos esperando a que la víctima les diera la oportunidad de increparla y así les quitaron todas sus pertenencias.

“Nadie me ayudó. Los dos hombres me amenazaban que me iban a matar si no les colaboraba, yo llevaba una camioneta y también se la iban a llevar. Había una tercera persona abajo que los estaba esperando. El carro no sé por qué no se lo llevaron si tenían las llaves. Me quitaron mis joyas, mi celular, pasaron mis tarjetas de crédito, llevaban un datáfono incluso”, comentó la mujer en la entrevista.

Noticias Caracol conoció la grave denuncia de una mujer que asegura que fue golpeada y abusada por huéspedes en un hotel en el que estaba alojada. Los hechos ocurrieron en un exclusivo sector de Bogotá. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/14nfFlCe4z — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 17, 2023

Al respecto, Jhon Fajardo, abogado de la víctima, indicó que las investigaciones que se adelantan dan cuenta de que los delincuentes estaban hospedados en el hotel y por eso el establecimiento no se percató de lo ocurrido.