Marta Lucía González conoció en una página de clasificados Circasia de la red social Facebook un anuncio que ofrecía 5 perros de una reconocida raza en adopción “por motivos de viaje” y se comunicó con la persona que divulgó la información para manifestarle su interés en adoptar. “Ellos me dijeron que se daban porque se iban de viaje y no querían dejar a los animalitos solos”.

González estaba interesada en adoptar un cachorro, dado que su mascota había fallecido tiempo atrás, pero desistió cuando supo que debía trasladarse a Bogotá para recogerlo. “Ellos me dijeron que tenían quién me lo llevara y al rato me escribieron que por una empresa de encomiendas”, dijo.

Una vez empezaron a realizar la gestión para enviar el perro, la circasiana afirmó que la persona llevó la mascota al veterinario y que compró un guacal para el viaje, por lo cual le cobraban $130.000 por la suma total del gasto, “yo le expliqué que no tenía todo ese presupuesto porque tuve un gasto muy grande con la primera comunión de mi nieto, entonces mejor dejé de escribirle”.

Sin embargo, la ciudadana continuó recibiendo llamadas de las personas, pero las continuaba rechazando, hasta que de nuevo sintió interés en el canino y preguntó si aún era posible realizar la adopción. “Yo les pregunté y me dijeron que si tenía los $130.000, pero como no los tenía me dijeron que mandara la mitad y yo lo hice”.

De regreso a su hogar y luego de consignar $70.000, encontró que ahora le estaban solicitando $100.000 para el seguro del perro, que de acuerdo con los propietarios, cubría gastos médicos en caso de accidente durante el transporte; servicio de eutanasia por enfermedad o accidente; asistencia funeraria; cremación por enfermedad o accidente; consulta médica veterinaria o en clínica por accidente; guardería por accidente o enfermedad del asegurado; muerte accidental de la mascota y responsabilidad civil.

González conversó con su esposo y este le dijo que no se arriesgaría enviando todo el dinero, pero ella lo convenció al decirle que era la empresa de encomienda la que le estaba haciendo la solicitud del dinero.

El supuesto asesor de la empresa de envíos le dijo a la mujer que necesitaban el dinero porque el perro ya se encontraba en la bodega y solo podían tenerlo allí 48 horas, vencido el tiempo protección de animales se llevaría el animal. “Yo pedí una foto de la perrita y me mandaron una foto de ella en un guacal, entonces me dio mucho pesar”.

El perro debía llegar el 31 de diciembre a las 9 p. m. pero luego de esperar varías horas nunca llegó, González llamó a los días siguientes intentando comunicar la queja sin éxito, pues dejaron de contestar sus mensajes y llamadas. “Yo los llamé el primero de enero, pero no solo no me atendieron, sino que eliminaron los perfiles”.

Tras haber sido víctima de una estafa la afectada decidió denunciar y el día de hoy realizará una denuncia en la Fiscalía, pues luego del hurto que sufrió habló con un vecino en su pueblo y descubrió que también había sido víctima de las mismas personas.

“El señor me dijo que también tenía la intención de adoptar un lobo siberiano y me mostró la foto, cuando la vi me di cuenta de que nos habían enredado de la misma manera porque era el perro que yo iba a adoptar, solo que a él lo estafaron por $300.000”, dijo la mujer.

Debido a la gran cantidad de estafas virtuales que se han conocido, la Fiscalía puede recibir y manejar las denuncias que los ciudadanos deseen presentar, igualmente la Policía nacional cuenta con una unidad especial de delitos cibernéticos para atender a las víctimas, por lo tanto, el llamado a los afectados es realizar la respectiva denuncia para que las autoridades ataquen esta modalidad de delito.

Las estafas en redes sociales en Colombia constituyen un problema creciente que afecta a los usuarios en el país. De acuerdo con información proporcionada por la Policía Nacional de Colombia, se han reportado numerosos casos de engaños y fraudes a través de plataformas digitales como Facebook, Instagram y WhatsApp, entre otras.

Los delincuentes utilizan diversas estrategias para llevar a cabo estas estafas, tales como suplantación de identidad, ofrecimiento de productos inexistentes o falsificados, promesas de empleo o inversiones fraudulentas, entre otras artimañas. Estas acciones fraudulentas buscan obtener información personal, datos bancarios o dinero de manera ilícita.

