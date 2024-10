En los últimos años, los casos de violencia contra la mujer se han disparado y cada vez son más las denuncias que hacen ante las autoridades para que las protejan frente a las amenazas de sus compañeros sentimentales.

En Bogotá, por ejemplo, los casos de feminicidio han escalado e incluso, una mujer fue asesinada en un centro comercial por su expareja, algo que, lastimosamente, parece haberse vuelto paisaje.

Ximena Villalobos, ex pareja del patrullero Brayan Enrique Guzmán Gaitán, perteneciente al Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (Goes), vive un drama constante. Según comentó en una entrevista con Semana, ha sido víctima de agresiones físicas y psicológicas por parte del uniformado.

Villalobos asegura que Guzmán la ha amenazado de muerte en múltiples ocasiones, incluso a su hija menor y otros familiares. La mujer destacó que, a pesar de que él tiene dos órdenes de arresto vigentes por desobedecer medidas de protección, las autoridades no ha hecho efectivas esas capturas: “No confío en la justicia, y mucho menos en la Policía, que sabiendo dónde estaba, no lo arrestaron”.

“La voy a matar, perra. Sígase escondiendo como una rata, solo quiero verla, la voy a matar con mis propias manos, usted tiene cola y no sé qué. Usted tiene papás vivos, tiene hermanos vivos, sobrinos vivos, sígase burlando de mí. Si quiere húndame en la Fiscalía”, le dijo el uniformado para amenazarla.

Villalobos también mencionó que el proceso legal en su contra se ha dilatado, lo que agrava su situación. A pesar de presentar denuncias desde noviembre de 2023, asegura que las amenazas han sido constantes y cada vez más graves:“Me dicen que debo presentar más denuncias, pero ya estoy agotada”.

En medio del miedo, Villalobos ha tenido que desescolarizar a su hija y cambiar de residencia varias veces: “La verdad, pues tampoco he podido tener un ingreso ahorita, no puedo salir, no puedo trabajar, no puedo dar datos, o sea, no puedo hacer nada”.

Además, su hija no ha recibido atención psicológica adecuada debido a que su EPS está vinculada a la Policía, lo que representa un riesgo para la seguridad de ambas. Villalobos teme por su vida y la de su familia, pues Guzmán sigue libre y la acosa constantemente, según declaró.

Finalmente, Villalobos pide a las autoridades que actúen con celeridad y que la Policía inicie una investigación disciplinaria contra el patrullero. Hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de la institución.

