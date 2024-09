Las historias de abusos y excesos de turistas de varias naciones que llegan al país en búsqueda de mujeres, drogas y fiesta parece interminable y, muy a menudo, se conocen casos desgarradores de cómo algunas ellas han sido violentadas.

Justamente, una joven identificada como Marbella en redes sociales comentó la historia de terror que vivió hace un tiempo en una finca del municipio de Copacabana, cercano a Medellín, en la que comentó que fue víctima de abuso por parte de un estadounidense que es productor musical.

Temo por mi vida. Con mucho dolor comparto mi historia de terror, el día que un “productor” gringo me violó y casi me mata en Copacabana – Medellín. Por favor ayúdenme a difundir esta denuncia, este tipo sigue libre!!!! #niunamas #justiciaparamarbella #MeToo #Medellin #Terror … pic.twitter.com/JDVHn3jBue

Según su relato, llegó hasta una finca de esa población, invitada a la grabación de un video musical en el que sería la modelo principal. Estando allí, la supuesta producción la hizo dormir un fin de semana en el lugar, en un cuarto que tenía las pertenencias de Jesse Allen Stream ‘The Hollywood Hustle’, como se hace conocer el sujeto en redes.

Una mañana, según ella, el hombre ingresó al cuarto de Marbella “totalmente desnudo y muy drogado”. Aunque la mujer le pidió que se fuera e intentó escapar de ese cuarto, el estadounidense se abalanzó sobre ella, la arrastró del pelo por ese espacio, y la ahorcó y asfixió.

“Fue extremadamente violento, aunque le suplicase que por favor no me hiciera nada. Me golpeaba, me decía que era la única forma y que no iba a salir de ahí viva”, contó Marbella.